01:02, 31 марта 2026

Женщина почувствовала себя посмешищем из-за одной пикантной привычки бойфренда в постели

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Эксперт по отношениям Джейн О’Горман дала совет женщине, которая из-за одной пикантной привычки бойфренда стала чувствовать себя посмешищем перед друзьями. Совет специалистки и письмо женщины опубликовало издание Daily Star.

Автор письма призналась, что ее парень издает очень громкие звуки во время секса. Раньше ее возбуждали его сексуальные крики и стоны, но теперь они вызывают у нее раздражение и смущение. «Несколько недель назад мы поехали на вечеринку к подруге и остались у нее на ночь. Я сказала, что не хочу заниматься сексом в чужом доме. Но как только я расслабилась, мы оказались в постели. Несмотря на то, что я его успокаивала, он выл, как оборотень, во время секса и особенно громко стонал во время оргазма», — рассказала женщина.

После этого, по словам читательницы, они с парнем стали объектом насмешек со стороны друзей. Ее настолько утомили бесконечные шутки на эту тему, что она даже задумалась о расставании с партнером.

В ответ О’Горман выразила опасения, что в дальнейшем подобное поведение мужчины в постели будет раздражать автора письма все сильнее. В связи с этим специалистка рекомендовала ей наконец признаться себе и партнеру, что он ей нравится не так сильно, как она думала. По мнению О’Горман, не стоит продолжать отношения с человеком, который вызывает лишь раздражение, особенно если он ничего не хочет делать со своими животными стонами.

Ранее 60-летняя британка Мэри Томсон неожиданно узнала о секс-секрете мужа и пришла в ужас. Она выяснила, что супруг в течение последних пяти лет предлагал свою сперму молодым женщинам в социальных сетях.

