60-летняя женщина узнала о секс-секрете мужа и пришла в ужас

60-летняя британка Мэри Томсон неожиданно узнала о секс-секрете мужа и пришла в ужас. Ее историю опубликовало издание Metro.

Томсон рассказала, что нашла в шкафу у мужа подозрительную пластиковую емкость, а также папку с информацией о донорстве спермы, подписанную вымышленным именем. Она поговорила с супругом о находке, и он признался, что в течение последних пяти лет предлагал свою сперму молодым женщинам в социальных сетях. Тем, кто соглашался на это предложение, мужчина передавал свой биологический материал на улице или в гостинице.

Британка считает, что таким образом ее супруг стал отцом по меньшей мере 10 детей. По словам Томсон, после случившегося ей тяжело воспринимать его как мужа. Женщина уверена, что мужчина занимался таким необычным видом донорства, чтобы удовлетворить фетиш на беременность.

Он фантазировал о клиентках, у него был фетиш на беременность. Он специально брал выходные и весь день с остервенением мастурбировал, отчаянно хотел иметь как можно больше детей и предлагал секс с помощью естественного оплодотворения, то есть секса Мэри Томсон

Супруг Томсон в свое оправдание заявил, что не получал денег за свое донорство. Он также не согласился с оценкой супруги и заявил, что у него меньше 10 детей. Также уточняется, что мужчина согласился пройти лечение от сексуальной зависимости.

В июле 2024 года предприниматель Павел Дуров заявил, что является отцом более 100 детей. По его словам, в прошлом он стал донором спермы по просьбе друга, а позднее сдал больше биологического материала.