12:38, 31 марта 2026

Звезда «Беверли-Хиллз 90210» опровергла слухи о многочисленной пластике в юности

Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Тори Спеллинг опровергла слухи о многочисленной пластике в юности. Ее комментарий приводит Page Six.

52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» вспомнила, что один таблоид распространил информацию о хирургических операциях, которые она не делала. Спеллинг призналась, что критика со стороны общественности по поводу внешности сильно на нее повлияла. «Я была 17-летней девочкой, первый год съемок и последний год средней школы в реальной жизни. Это было душераздирающе», — посетовала она.

По словам знаменитости, из-за этого во взрослой жизни она все еще боится неодобрения публики. «Я носила это всю свою карьеру. Я боюсь осуждения до такой степени, что хожу к косметологу реже, чем какая-либо другая знаменитость. Я боюсь того, что скажут люди», — отметила она.

В марте Спеллинг подтвердила, что в юности сделала пластику груди и носа из-за недовольства своей внешностью. Позже пресса начала приписывать актрисе коррекцию скул и подбородка.

Ранее Спеллинг в откровенном образе пришла на церемонию вручения музыкальных премий iHeartRadio Music Awards 2026.

