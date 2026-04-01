53-летняя Ванесса Паради в прозрачном наряде снялась для журнала

Актриса Ванесса Паради в откровенном наряде снялась для журнала Harper's Bazaar

Французская актриса, певица и фотомодель Ванесса Паради в откровенном наряде снялась для французской версии журнала Harper's Bazaar. Кадр опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографа Карима Садли.

53-летняя знаменитость предстала перед камерой в трусах с высокой посадкой и прозрачном платье люксового бренда Chanel. На размещенном снимке видно, что изделие украшено множеством цветов и глубоким декольте.

Кроме того, фотограф поделился обложкой упомянутого журнала. На ней Паради запечатлела в брюках, рубашке и клетчатом пиджаке. Также она позировала в галстуке и с распущенными волосами.

Ранее сообщалось, что дочь Ванессы Паради, модель и актриса Лили-Роуз Депп расстегнула надетую на голое тело куртку для журнала Elle.