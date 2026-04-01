Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:05, 1 апреля 2026Мир

Британия сообщила о загадочном обстреле танкера

ВМС Великобритании сообщили об обстреле танкера в Персидском заливе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британский танкер подвергся удару в Персидском заливе у берегов Катара. Происхождение снаряда пока остается загадкой, детали инцидента раскрыли в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данных военных, они получили сообщение о случившемся в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности рассказал, что судно оказалось поражено в левый борт неизвестным снарядом.

В результате был поврежден корпус судна. Экипаж находится в безопасности, о пострадавших не уточняется. Воздействия на окружающую среду в результате инцидента нет. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что нефтетанкер Al-Salmi под флагом Кувейта подвергся удару Ирана у берегов Дубая. После атаки судно с грузоподъемностью около 2 миллионов баррелей (около 200 миллионов долларов по актуальным ценам) загорелось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok