Британия сообщила о загадочном обстреле танкера

ВМС Великобритании сообщили об обстреле танкера в Персидском заливе

Британский танкер подвергся удару в Персидском заливе у берегов Катара. Происхождение снаряда пока остается загадкой, детали инцидента раскрыли в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данных военных, они получили сообщение о случившемся в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности рассказал, что судно оказалось поражено в левый борт неизвестным снарядом.

В результате был поврежден корпус судна. Экипаж находится в безопасности, о пострадавших не уточняется. Воздействия на окружающую среду в результате инцидента нет. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что нефтетанкер Al-Salmi под флагом Кувейта подвергся удару Ирана у берегов Дубая. После атаки судно с грузоподъемностью около 2 миллионов баррелей (около 200 миллионов долларов по актуальным ценам) загорелось.