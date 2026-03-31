12:23, 31 марта 2026Экономика

Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

Нефтетанкер Al-Salmi под флагом Кувейта подвергся удару Ирана у берегов Дубая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kuwait Petroleum Corporation / Handout / Reuters

Гигантский нефтетанкер Al-Salmi, следовавший под флагом Кувейта, подвергся атаке Ирана у берегов Дубая. Еще об одном ударе по крупным судам в Персидском заливе сообщает Reuters.

Дубай расположен на юго-восточном побережье Персидского залива, в акватории которого в последнее время участились случаи атак по судам с применением ракет и беспилотников. Последний такой инцидент произошел с участием полностью загруженного нефтью танкера Al-Salmi.

Владелец пострадавшего танкера — компания Kuwait Petroleum — указал, что атака произошла рано утром во вторник, 31 марта. После атаки судно грузоподъемностью около 2 миллионов баррелей (около 200 миллионов долларов по актуальным ценам), загорелось. Утечки нефти, как уточняется, удалось избежать, а пожар вскоре был локализован.

Это не первый случай нападения на торговые суда в акватории Персидского залива. В середине марта атаке подвергся американский танкер, двигавшийся под флагом Маршалловых Островов. Судно попало под удар в Шардже (ОАЭ) и вскоре загорелось.

На фоне рисков ракетных обстрелов экипажи двух гигантских контейнеровозов, принадлежащих китайской компании COSCO Shipping Lines, несколько раз кардинально изменили курс и стали пересекать Ормузский пролив. Эти корабли до сих пор не могут выбраться из Персидского залива. Власти Ирана неоднократно предупреждали, что безопасный проход через залив будет обеспечен только после прекращения совместной военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.

