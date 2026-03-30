14:10, 30 марта 2026Экономика

Два гигантских судна Китая застряли в Персидском заливе

Bloomberg: Два контейнеровоза COSCO не смогли выбраться из Персидского залива
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Экипажи двух гигантских контейнеровозов, принадлежащих китайской компании COSCO Shipping Lines, во второй раз за последние несколько суток не смогли выбраться из Персидского залива из-за блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Первая попытка покинуть охваченный войной регион владельцы сверхбольших судов предприняли 27 марта. Однако из-за рисков ракетных ударов со стороны Ирана оба судна повернули назад, не став проходить через Ормузский пролив.

В понедельник, 30 марта, экипажи контейнеровозов вновь заранее подали сигнал о том, что судна принадлежат Китаю, однако так и не получили гарантий безопасного прохода через пролив. В итоге им пришлось снова возвращаться в Персидский залив, выбраться из которого они не могут уже более месяца, с начала совместной военной операции США и Израиля в Иране.

Грузоподъемность каждого из застрявших в заливе судов оценивается примерно в 19 тысяч 20-футовых контейнеров. Ранее власти Ирана заявляли, что угроз движению кораблей из дружественных стран в акватории Ормузского пролива нет. Несмотря на это, экипажи иностранных грузовых судов все еще остерегаются пересекать важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию. Они опасаются рисков повторения истории с американским танкером, двигавшимся под флагом Маршалловых Островов, который в итоге попал под удар в Шардже (ОАЭ) и загорелся.

