Мужчинам назвали ключевой маркер здоровья

Врач Эстела Льядо Карбо заявила, что о состоянии здоровья мужчины можно судить по одному признаку. Его она раскрыла в разговоре с изданием Deia.

Карбо назвала ночные эрекции ключевым маркером хорошего состояния здоровья. Так, в норме мужчины во время сна испытывают от трех до пяти эрекций. Связаны они не с эротическими сновидениями, а с физиологическими механизмами, пояснила доктор.

Этот индикатор общего самочувствия позволяет предвидеть дисбаланс в организме еще до того, как он проявится клинически, добавила специалистка. Врач также предупредила, что отсутствие ночных эрекций может быть предупреждающим признаком сосудистых, гормональных и психологических проблем.

Ранее репродуктолог Евгений Шилин рассказал о влиянии стресса на качество спермы. Он предупредил, что из-за чрезмерного беспокойства снижается уровень тестостерона в крови.