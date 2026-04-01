Мужчинам назвали ключевой маркер здоровья

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врач Эстела Льядо Карбо заявила, что о состоянии здоровья мужчины можно судить по одному признаку. Его она раскрыла в разговоре с изданием Deia.

Карбо назвала ночные эрекции ключевым маркером хорошего состояния здоровья. Так, в норме мужчины во время сна испытывают от трех до пяти эрекций. Связаны они не с эротическими сновидениями, а с физиологическими механизмами, пояснила доктор.

Этот индикатор общего самочувствия позволяет предвидеть дисбаланс в организме еще до того, как он проявится клинически, добавила специалистка. Врач также предупредила, что отсутствие ночных эрекций может быть предупреждающим признаком сосудистых, гормональных и психологических проблем.

Ранее репродуктолог Евгений Шилин рассказал о влиянии стресса на качество спермы. Он предупредил, что из-за чрезмерного беспокойства снижается уровень тестостерона в крови.

    Последние новости

    Трамп озвучил сроки завершения войны против Ирана

    Над Крымом пропал военно-транспортный Ан-26

    МИД России рассказал о ходе переговоров по Украине

    53-летняя Ванесса Паради в прозрачном наряде снялась для журнала

    Мужчинам назвали ключевой маркер здоровья

    Военные США забросали немцев взрывпакетами

    Судья запретил Трампу хозяйничать в Белом доме

    Экс-чиновника Минфина арестовали по делу о сексуальном насилии

    Франции предрекли месть со стороны Ирана после одного шага

    Сборная Италии в третий раз подряд осталась без чемпионата мира по футболу

    Все новости
