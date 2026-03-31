21:20, 31 марта 2026

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Ушел из жизни актер из телесериала «Улицы разбитых фонарей» Соловьев
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Театр Афанасьева / Telegram

На 67-м году жизни скончался актер из телевизионного сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев. Трагическую новость сообщила пресс-служба Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, в котором трудился артист.

Актерский путь Соловьева неразрывно связан с этим культурным центром, поскольку он стоял у его истоков. Работе в драмтеатре артист отдал 32 года жизни: за это время он успел отыграть более 70 ролей в спектаклях.

В 2006 году был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Коллеги отметили, что Николай Соловьев «по праву был горячо любим и высоко ценим как театральными критиками и коллегами по цеху, так и зрителями». За его плечами роли в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улица разбитых фонарей-16».

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким актера. Дату и время церемонии прощания с артистом раскроют дополнительно.

Ранее ушел из жизни Вадим Смирнов, также сыгравший роль в «Улицах разбитых фонарей». Кроме того, зрители могли запомнить его по участию в проектах «Агент национальной безопасности-2», «Домашний арест» и «Убойная сила».

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Нетаньяху рассказал о «новых союзах» против Ирана

    МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Все новости
