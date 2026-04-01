04:18, 1 апреля 2026Мир

В Конгрессе США резко ответили критикам переговоров с Россией

Конгрессвумен Луна пообещала, что продолжит налаживать диалог с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна резко ответила своим коллегам, критикующим ее за переговоры с представителями России. Свой ответ она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

«Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры со страной, обладающей ядерным оружием», — написала она.

Так она отреагировала на высказывание конгрессмена-демократа Джимми Панетты о том, что визит российских парламентариев в Капитолий «угрожал безопасности» США.

Ранее депутатам Госдумы в ходе визита в США подарили носки с изображением американского президента Дональда Трампа. Встреча состоялась по приглашению Анны Паулины Луны.

    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Москвичка умерла во время косметологической процедуры в сомнительном салоне

    Смартфоны Xiaomi внезапно обновили в России

    Раскрыто число действующих против России на Украине западных стран

    В Конгрессе США резко ответили критикам переговоров с Россией

    Бывшая ведущая «Орла и решки» снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

    В МИД заявили о готовности восстановления отношений с Грузией

    В Иране назвали условие мира с США

    Депутаты Госдумы вступились за таксистов в одном городе

    Политик с паразитом в мозге отрезал пенис еноту

    Все новости
