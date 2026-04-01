В Конгрессе США резко ответили критикам переговоров с Россией

Конгрессвумен Луна пообещала, что продолжит налаживать диалог с Россией

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна резко ответила своим коллегам, критикующим ее за переговоры с представителями России. Свой ответ она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

«Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры со страной, обладающей ядерным оружием», — написала она.

Так она отреагировала на высказывание конгрессмена-демократа Джимми Панетты о том, что визит российских парламентариев в Капитолий «угрожал безопасности» США.

Ранее депутатам Госдумы в ходе визита в США подарили носки с изображением американского президента Дональда Трампа. Встреча состоялась по приглашению Анны Паулины Луны.