04:22, 30 марта 2026

Российским депутатам подарили носки с изображением Трампа

Bild: Депутаты Госдумы получили в подарок носки с изображением Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Депутаты Государственной Думы посетили Конгресс США и получили в подарок носки с изображением американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Bild.

Также российские депутаты получили в подарок открытки с президентом Соединенных Штатов и бутылки Coca-Cola. Встреча состоялась по приглашению республиканской конгрессвумен Анны Паулины Луны. «Как представители двух крупнейших ядерных держав мира, мы обязаны предоставить нашим гражданам открытый диалог, новые идеи и открытую коммуникацию», — написала она в социальной сети X.

Ранее Анна Паулина Луна раскритиковала коллег, осуждающих ее за встречу с депутатами Госдумы в Вашингтоне. По ее словам, администрация Дональда Трампа и ряд членов конгресса, включая ее саму, работают над соглашением об урегулировании конфликта на Украине. Конгрессвумен также посоветовала тем, кто недоволен ее действиями, прийти и поговорить с ней в зале заседаний.

