Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 2 апреля 2026Россия

Названы последствия удара ВСУ по региону России в 1500 километрах от границы с Украиной

Площадь повреждений после удара ВСУ по дому в Уфе составила более 500 кв. метров
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Площадь повреждения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Уфе составила более 500 квадратных метров. Об этом сообщил глава Ленинского района города Олег Котов в своем Telegram-канале.

«Общая площадь повреждения составляет более 500 квадратных метров, фасадная площадь — 150 квадратных метров, повреждено более 100 стеклопакетов», — написал он.

По его словам, для дальнейшего ремонта здания было принято решение завершить отопительный сезон в доме.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали Башкирию, находящуюся в 1500 километрах от границы с Украиной. Один из дронов попал в многоэтажку на улице Гафури в Уфе. По словам главы республики Радия Хабирова, беспилотники сбили на подлете к нефтеперерабатывающим заводам.

Комментарии отключены
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok