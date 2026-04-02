Названы последствия удара ВСУ по региону России в 1500 километрах от границы с Украиной

Площадь повреждений после удара ВСУ по дому в Уфе составила более 500 кв. метров

Площадь повреждения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Уфе составила более 500 квадратных метров. Об этом сообщил глава Ленинского района города Олег Котов в своем Telegram-канале.

«Общая площадь повреждения составляет более 500 квадратных метров, фасадная площадь — 150 квадратных метров, повреждено более 100 стеклопакетов», — написал он.

По его словам, для дальнейшего ремонта здания было принято решение завершить отопительный сезон в доме.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали Башкирию, находящуюся в 1500 километрах от границы с Украиной. Один из дронов попал в многоэтажку на улице Гафури в Уфе. По словам главы республики Радия Хабирова, беспилотники сбили на подлете к нефтеперерабатывающим заводам.