16:35, 2 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на соглашение Азербайджана и Казахстана о коридоре в обход России

Чепа: Соглашение Азербайджана и Казахстана о коридоре — их суверенное право
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Соглашение Азербайджана и Казахстана о развитии Среднего коридора в обход России — их суверенное право, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это не мешает нашим отношениям. Конечно, нам это менее выгодно. Но мы не можем кого-то заставлять через себя делать. Это не во вред нам делается, это во имя себя делается. Эти страны имеют право на взаимодействие с другими странами. Мы и возражать здесь не можем. Это их суверенное право. И они реализовывают его», — отреагировал Чепа.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что Азербайджан и Казахстан подпишут соглашение о развитии Среднего коридора.

Средний коридор является транспортным торговым маршрутом, соединяющим Китай и Европейский союз в обход территории России через страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции. Активная фаза его развития приходится на 2022 год. «Маршрут Трампа», проходящий через территорию Армении, является его составной частью и представляет интерес для США из-за возможности контроля границы с Ираном, отмечал вице-премьер России Алексей Оверчук.

Комментарии отключены
