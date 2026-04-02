Россия
20:38, 2 апреля 2026

В Кремле заявили о доступе России к Ормузскому проливу

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Ормузский пролив открыт для России. Его цитируют «Вести».

В то же время Ушаков отметил, что ситуация на Ближнем Востоке тяжелая. Таким образом он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что операция в Иране продлится еще две-три недели. «Он же сказал, две-три недели, посмотрим. Ситуация тяжелая», — сказал представитель Кремля.

При этом глава Белого дома предложил европейцам самостоятельно обеспечивать себе безопасный проход через пролив. К России с американской стороны никто не обращался, подчеркнул он.

Как отмечал президент России Владимир Путин, последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.

