Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 3 апреля 2026Россия

Минобороны сообщило подробности об отражении налета ВСУ на российские регионы

Минобороны: Системы ПВО сбили 28 дронов ВСУ над шестью регионами России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России почти три десятка дронов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«3 апреля с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Нижегородская области и Московский регион. Какой-либо другой информации об отражении налета на данный момент нет.

В ночь на 3 апреля российские средства ПВО сбили над регионами 192 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что дроны уничтожены в Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Псковской, Калужской, Курской, Новгородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok