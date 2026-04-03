Минобороны сообщило подробности об отражении налета ВСУ на российские регионы

Минобороны: Системы ПВО сбили 28 дронов ВСУ над шестью регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России почти три десятка дронов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«3 апреля с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Нижегородская области и Московский регион. Какой-либо другой информации об отражении налета на данный момент нет.

В ночь на 3 апреля российские средства ПВО сбили над регионами 192 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что дроны уничтожены в Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Псковской, Калужской, Курской, Новгородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.