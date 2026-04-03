Россия
2 апреля 2026

Раскрыты подробности налета украинских беспилотников на российский регион

Богомаз: Над Брянской областью уничтожили почти 20 украинских беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено почти 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. Подробности атаки на регион раскрыл губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области ... уничтожены 19 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник. Он добавил, что сейчас на местах падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 98 украинских беспилотников в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

