Раскрыты подробности налета украинских беспилотников на российский регион

Богомаз: Над Брянской областью уничтожили почти 20 украинских беспилотников

В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено почти 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. Подробности атаки на регион раскрыл губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области ... уничтожены 19 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник. Он добавил, что сейчас на местах падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 98 украинских беспилотников в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.