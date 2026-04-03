В России колобка начнут готовить по ГОСТу

ТАСС: Рекомендации по приготовлению колобка вошли в проект ГОСТа русской кухни

В России колобка начнут готовить по ГОСТу, рекомендации вошли в проект стандарта блюд русской традиционной кухни, передает ТАСС.

Так, колобок — это шарообразное мучное кулинарное изделие из сдобного дрожжевого теста. Тесто готовят на опаре, в его состав входит пшеничная, ржаная, ячменная или овсяная мука, сметана, сливочное масло, сливки, молоко, яйцо, закваска или дрожжи.

Колобка пряжут в растительном масле или запекают в духовке или печи, говорится в проекте ГОСТа.

Ранее стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца и носовые платки.