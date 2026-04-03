00:28, 3 апреля 2026Россия

В России колобка начнут готовить по ГОСТу

ТАСС: Рекомендации по приготовлению колобка вошли в проект ГОСТа русской кухни
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России колобка начнут готовить по ГОСТу, рекомендации вошли в проект стандарта блюд русской традиционной кухни, передает ТАСС.

Так, колобок — это шарообразное мучное кулинарное изделие из сдобного дрожжевого теста. Тесто готовят на опаре, в его состав входит пшеничная, ржаная, ячменная или овсяная мука, сметана, сливочное масло, сливки, молоко, яйцо, закваска или дрожжи.

Колобка пряжут в растительном масле или запекают в духовке или печи, говорится в проекте ГОСТа.

Ранее стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца и носовые платки.

Последние новости

«Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Все новости
