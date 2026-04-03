Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:13, 3 апреля 2026Россия

В России ответили на предложение Зеленского о новом формате переговоров

Сенатор Джабаров назвал глупостью идею Зеленского о новом формате переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Идея президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию конфликта — это глупость. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.ru».

Он назвал предложение украинского лидера попыткой одурачить все мировое сообщество с целью затянуть время. «Что за глупости? Выдумывать всякие форматы, всякие маршруты передвижения. Переговариваться должны прежде всего стороны конфликта. Наша страна и Украина», — подчеркнул сенатор.

По его словам, достичь мирного соглашения не удастся без очного контакта сторон конфликта. Джабаров также выразил уверенность в том, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине, а Киев в конечном итоге выведет свои войска из Донбасса.

Ранее Зеленский предложил, чтобы техническая переговорная группа США вместо трехсторонней встречи приехала в Киев, а затем в Москву. «Если не получится втроем, давайте сделаем так — по очереди», — заявил украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok