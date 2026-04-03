В России прокомментировали выдвинутый Путиным ультиматум Зеленскому по Донбассу

Журова удивилась, что на Западе только заметили требование Путина к Зеленскому

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова удивилась, что на Западе только обратили внимание на выдвинутый президентом России Владимиром Путиным ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по Донбассу. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала публикацию британского издания о жестком требовании Кремля к Киеву покинуть ДНР.

С чего это вдруг они сейчас резонируют? Первоначально так и звучало. Это территории Российской Федерации Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Наш президент говорил об этом с самого начала. Что это вдруг они сейчас это назвали жестким требованием, если это было первоначально так? Насколько я понимаю, в плане [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа тоже так звучит. Поэтому мы и понимали, что украинцы даже боятся смотреть в этот план. Потому что он был согласован с нами. Получается, что осталось согласиться только им», — отметила Журова.

Ранее британская газета Daily Express сообщила, что Путин выдвинул ультиматум Зеленскому по ситуации в Донбассе. В публикации говорится, что российский лидер потребовал от Киева капитуляции.

