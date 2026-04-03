Депутат Колесник: Мы воткнем «Орешник» коллективному Западу в нужное время

У России есть много оружия, которое можно использовать в массированном ударе, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ракетный комплекс «Орешник» должен быть использован по предназначению.

«"Орешник" должен быть использован по предназначению. Демонстрацию мы уже провели, все поняли, что с нами шутки плохи», — сказал Колесник.

Депутат подчеркнул, что России обладает достаточным количеством другого оружия, а «Орешник» в нужное время будет использован.

У нас достаточно другого оружия, "Орешник" в нужное время и в нужном месте мы коллективному Западу воткнем. Да и не только "Орешник", там хватает других вариантов, не менее эффективных Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

В ночь на 2 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Башкирию, находящуюся более чем в 1500 километрах от границы с Украиной. Дроны были сбиты на подлете к Уфе. По словам очевидцев, серия взрывов прогремела около шести часов утра (около четырех часов утра по московскому времени).

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Ленте.ру», что пришло время наносить удары по центру принятия решений ВСУ. Он подчеркнул, что киевский режим не предполагает заключение мирного соглашения с Россией, а хочет воевать как минимум еще два года.