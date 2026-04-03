16:53, 3 апреля 2026

В России высказались о следующих за горячей фазой спецоперации шагах

Варвара Кошечкина
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сейчас рано говорить о следующих за горячей фазой специальной военной операции (СВО) шагах, заметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Много вопросов возникает сразу. Я думаю, что будет длительный процесс переговоров, который надо будет вести. Много спорных вопросов с Украиной. Но, во всяком случае, если Украина хочет двигаться к миру, то она должна незамедлительно вывести войска из Донбасса. Иначе будет терять людей, терять территории», — отметил Джабаров.

А что касается следующих шагов, я думаю, что все-таки надо дождаться, когда мы к этому подойдем, когда время настанет. Сейчас рано говорить

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что горячая фаза спецоперации закончится после вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса.

Он добавил, что при этом Россия не ставит Украине конкретных дедлайнов по выводу войск.

