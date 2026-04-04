Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 4 апреля 2026Россия

Российские военные ударили по аэродромам ВСУ

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — сказано в сообщении.

Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночное время суток перехватили 85 беспилотников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok