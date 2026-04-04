Российские военные ударили по аэродромам ВСУ

ВС РФ нанесли удары по объектам военных аэродромов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — сказано в сообщении.

Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночное время суток перехватили 85 беспилотников ВСУ.