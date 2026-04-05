Москвичей предупредили об опасностях из-за сильного ветра

13:25, 5 апреля 2026

МЧС предупредило москвичей об опасностях из-за сильного ветра
Алина Гостева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы об опасностях из-за сильного ветра. Соответствующий пост со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета появился в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ближайшие один-два часа с сохранением до 21 часа в воскресенье, 5 апреля, местами в столице ожидается западный ветер порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим может наблюдаться повреждение линий электропередачи и рекламных конструкций и падение деревьев. Кроме того, данные погодные условия считаются неблагоприятными для некоторых видов работ, например высотных строительно-монтажных.

Так, сотрудники МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость и быть аккуратными на дороге, а также парковать машины вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам посоветовали обращать внимание на шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. «Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!» — призвали специалисты.

Ранее в апреле руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Москвы и Подмосковья, какой будет погода в Вербное воскресенье и на Пасху.

