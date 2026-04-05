Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:32, 5 апреля 2026

Неравенство пенсий у мужчин и женщин в России объяснили

Профессор Сафонов: У мужчин в России более высокая пенсия из-за страхового стажа
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Мужчины в России получают более высокую пенсию, чем женщины. Такое неравенство объясняется большим страховым стажем у пенсионеров мужского пола, объяснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает ТАСС.

«В среднем трудовой стаж мужчины составляет примерно 42 года, а у женщины — 35,9 года», — привел статистику эксперт.

В 2026 году мужчины становятся пенсионерами в 64 года, а женщины выходят на пенсию раньше — в 59 лет. В итоге разница в накопленных баллах при одинаковых зарплатах может составлять порядка 60-61, заключил Сафонов.

Ранее стало известно, что предпенсионеры бросились искать работу или подработку. Россияне 55+ активно пытаются трудоустроиться из-за финансовых факторов и демографии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok