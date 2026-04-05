Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
Один из троих провалившихся под лед детей в Свердловской области не выжил
Карина Черных

Фото: FedBul / Shutterstock / Fotodom  

Один из троих провалившихся под лед детей на Урале не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых оказались на льду Режевского водохранилища в Свердловской области. В результате трое из них провалились в ледяную воду.

«Восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что потерявшая ребенка семья состояла на учете органов системы профилактики. В свою очередь, издание e1.ru уточняет, что не выжила восьмилетняя школьница. При этом режевский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

В марте в Кирове две школьницы пришли на пруд и также провалились под лед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok