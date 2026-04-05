Один из троих провалившихся под лед детей на Урале не выжил

Один из троих провалившихся под лед детей в Свердловской области не выжил

Один из троих провалившихся под лед детей на Урале не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых оказались на льду Режевского водохранилища в Свердловской области. В результате трое из них провалились в ледяную воду.

«Восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что потерявшая ребенка семья состояла на учете органов системы профилактики. В свою очередь, издание e1.ru уточняет, что не выжила восьмилетняя школьница. При этом режевский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

В марте в Кирове две школьницы пришли на пруд и также провалились под лед.

