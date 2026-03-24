Две школьницы провалились под лед в российском городе

В Кирове две школьницы пришли на пруд и провалились под лед. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону.

Инцидент произошел во вторник, 24 марта, на улице Северо-Садовая. Две 11-летние девочки вышли на лед на пруду и провалились в воду. Прохожие заметили случившееся, спасли детей и вызвали на место происшествия скорую помощь.

Медики прибыли на место и осмотрели пострадавших. Школьницы практически не получили повреждений, госпитализация им не потребовалась.

Ранее две школьницы провалились под лед на озере в Калининграде. Девочки 9 и 10 лет гуляли с собаками в парке имени Макса Ашмана. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, зафиксирован момент, когда школьницы друг за другом оказываются в холодной воде. Через несколько секунд после того, как под лед провалилась первая девочка, на помощь прибежали очевидцы, которые достали пострадавших из воды.