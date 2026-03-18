Две школьницы провалились под лед в российском городе

В Калининграде две школьницы провалились под лед на озере. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел накануне. Девочки 9 и 10 лет провалились под лед, когда гуляли с собаками в парке «Макса Ашмана». На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, попал момент, когда школьницы друг за другом оказываются в холодной воде. Через несколько секунд после того, как под лед провалилась первая девочка, на помощь прибежали очевидцы, которые достали пострадавших из воды. Позднее спасатели доставили детей родителям. Уточняется, что медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее в подмосковном Звенигороде обнаружили тело третьего подростка, пропавшего на Москве-реке. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков провалились под лед.