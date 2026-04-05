15:11, 5 апреля 2026Экономика

ОПЕК+ собралась символически повысить добычу нефти

Bloomberg: ОПЕК+ увеличит майские квоты на добычу на 206 тысяч баррелей в сутки
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Страны ОПЕК+ намерены поднять квоты на добычу нефти в мае примерно на 206 тысяч баррелей в сутки, однако такой шаг будет носить скорее символическое значение. Об этом со ссылкой на делегатов стран-участниц соглашения пишет Bloomberg.

Повышение предлагается утвердить во время видеоконференции позднее в воскресенье, 5 апреля, его уже одобрили ключевые участники сделки — Россия и Саудовская Аравия.

Главной проблемой такого решения остается тот факт, что поставки нефти существенно сокращены в связи с перекрытием Ормузского пролива, на что Иран пошел из-за операции Израиля и США. Таким образом, физически нарастить объем экспорта, без которого рост добычи не имеет смысла, в текущей ситуации страны ОПЕК+ не смогут.

Тем не менее увеличение добычи может послать сигнал рынку о том, что сразу после того, как движение судов в Персидском заливе станет менее опасным, производители региона начнут компенсировать мировой дефицит усиленными темпами.

Ормузский пролив, через который шла пятая часть всего нефтяного экспорта в мире, закрыт для свободного прохода судов уже почти месяц. Международное энергетическое агентство называет возникший кризис крупнейшим сбоем в истории нефтяного рынка.

На этой неделе ситуация стала демонстрировать признаки улучшения. В пятницу семидневный средний показатель транзита достиг самого высокого уровня с момента начала конфликта. В совокупности производители нефти в районе Персидского залива за месяц сократили добычу нефти примерно на десять миллионов баррелей в день.

Ранее сообщалось, что страны региона обсуждают строительство новых трубопроводов и расширение действующих для снижения зависимости от поставок через Ормузский пролив.

