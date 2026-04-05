13:14, 5 апреля 2026Мир

Операция США по спасению пилота обнажила проблемы охраны ядерных объектов Ирана

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Samuel Bendet / U.S. Air Force / Reuters

Во время операции США по спасению пилота сбитого F-15E американские военные смогли приземлиться в 400 километрах от границы между Ираном и Ираком к югу от важнейшего города Исфахан, в котором располагаются иранский центр ядерных технологий, военная и ракетная базы, а также авиабаза. На ситуацию обратили внимание авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

Произошедшее вскрыло опасную проблему — силы противовоздушной обороны Ирана оказались не в лучшем состоянии.

«Пропуск целой процессии из самолетов и вертолетов к такому критически важному городу многое говорит о состоянии ПВО Ирана», — указано в материале.

Авторы также задались вопросом о том, что произошло бы в случае, если бы американцы летели захватывать иранский ядерный объект для последующего вывоза урана вместо того, чтобы спасать пилота.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл подробности операции по спасению пилота F-15. По его словам, в ней участвовали десятки вертолетов, «вооруженных самым смертоносным оружием в мире». При этом он указал, что по результатам операции жертв среди американских военных удалось избежать.

Между тем, как считает официальный представитель центрального штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, миссия США по спасению пилота обернулась провалом. Так, по его словам, американская сторона потеряла два вертолета и самолет.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    Все новости
