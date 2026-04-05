Пассажирка не выжила на борту российского рейса

13:51, 5 апреля 2026

Пассажирка скончалась из-за эпилепсии на борту рейса Владивосток — Екатеринбург
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажирка не выжила на борту рейса ВладивостокЕкатеринбург из-за приступа. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что инцидент произошел на судне авиакомпании «Уральские авиалинии». Одной из пассажирок стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске.

По предварительным данным, у 50-летней женщины случился эпилептический припадок. Спасти ее не удалось.

Ранее в апреле сообщалось, что пассажирка перестала дышать на рейсе из Вирджинии (США) до Сеула (Южная Корея) из-за паники и действий экипажа авиакомпании Korean Air.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    Все новости
