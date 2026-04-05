Пассажирка не выжила на борту российского рейса

Пассажирка скончалась из-за эпилепсии на борту рейса Владивосток — Екатеринбург

Пассажирка не выжила на борту рейса Владивосток — Екатеринбург из-за приступа. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что инцидент произошел на судне авиакомпании «Уральские авиалинии». Одной из пассажирок стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске.

По предварительным данным, у 50-летней женщины случился эпилептический припадок. Спасти ее не удалось.

Ранее в апреле сообщалось, что пассажирка перестала дышать на рейсе из Вирджинии (США) до Сеула (Южная Корея) из-за паники и действий экипажа авиакомпании Korean Air.