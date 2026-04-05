Россиянам назвали полезные острые продукты

В Роспотребнадзоре назвали чеснок и тмин полезными острыми продуктами

Правильное употребление приправ и пряностей препятствует развитию гнилостных процессов в кишечнике, улучшает метаболизм и повышает усвояемость некоторых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

В ведомстве отметили, что особую пользу приносят такие продукты, как чеснок, лук, имбирь, куркума, перец, тмин и гвоздика. «Они обладают антимикробными свойствами, поэтому подавляют рост и размножение бактерий, тем самым помогая сохранять свежесть продуктов», — пояснили в Роспотребнадзоре.

