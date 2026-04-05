Россиянин вытолкнул на пути проводницу поезда из-за конфликта и поплатился

Мужчина вытолкнул на железнодорожные пути проводницу поезда Челябинск — Петербург во время стоянки в Костромской области из-за конфликта и поплатился. По данным RT, в отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Источник телеканала, знакомый с ситуацией, не раскрыл, из-за чего именно пассажир повздорил с проводницей состава.

Местные издания утверждают, что женщина после инцидента оказалась в больнице с переломом позвоночника. На данный момент официальных подтверждений этому факту нет.

До этого стало известно, что в Алтайском крае 30-летний мужчина травмировал голову при столкновении с поездом. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и следовал вдоль железнодорожного полотна, игнорируя правила безопасности.