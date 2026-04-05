Стало известно о планах Кореи возобновить закупку нефти и энергоресурсов у России

Чжон Хо: Корея может возобновить закупку нефти и энергоресурсов у России

Республика Корея рассматривает возможность возобновления закупки нефти и других энергоресурсов у России. О таких планах стало известно ТАСС от президента Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.

Он подчеркнул, что видит значительный потенциал развития торгово-экономического сотрудничества с российской стороной.

«Сейчас основное при геополитической напряженности — это ресурсы. Мы приостановили покупку из России нефти, нефтепродуктов. У нас серьезные проблемы», — поделился Чжон Хо.

Он указал, что пока идет только внутреннее рассмотрение вопроса о закупке российской нефти. Чжон Хо также рассказал, что Корея начинает диалог в закрытом формате с Россией, особенно по Арктике и Северному морскому пути.

До этого The Financial Times писала, что страны Азии после начала войны США с Ираном столкнулись с большими проблемами в сфере энергетики, из-за чего они оказались вынуждены обратиться к России для закупки нефти.

