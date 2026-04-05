Стало известно о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 5 апреля 2026

Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Красном Лимане
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Красном Лимане. Об этом он написал на своем канале в MAX.

Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) в Красном Лимане и уточнил, что действия там совершают бойцы группировки войск «Запад». «Бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта», — уточнил он.

Глава ДНР добавил, что российские военные заняли новые позиции у взятых под контроль Александровки и Крынок на краснолиманском направлении.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Эту информацию подтвердил Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok