На Украине мобилизовали известного хореографа

«Страна»: На Украине ТЦК вручили повестку известному хореографу Амадору Лопесу

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) задержали известного хореографа и певца венесуэльского происхождения Амадора Лопеса, пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, танцора задержали в начале апреля. «Хореографа остановили для проверки документов, после чего доставили в ТЦК. Там ему вручили повестку», — отметили они.

Издание добавило, что Лопес проходит процедуры, связанные с мобилизацией. При этом других подробностей о его статусе и дальнейшем распределении пока нет.

Ранее в Раде подтвердили мобилизацию охранника актрисы Анджелины Джоли.