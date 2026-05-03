Учения НАТО с участием армии США начались в Польше

RMF24: Учения НАТО Amber Shock 26 с участием армии США начались в Польше

Учения НАТО Amber Shock 26 с участием армии США начались на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши, передает RMF24.

Как отметили журналисты, в тренировках примут участие 3500 военных из нескольких стран НАТО и сотни единиц техники. Солдаты будут отрабатывать тактические цели и задачи по ведению огня. Тренировки продлятся до 8 мая.

«Военные учения направлены на повышение единства и демонстрацию надежности при выполнении тактических задач», — говорится в статье.

Накануне, 2 мая, Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 на границе с Россией.