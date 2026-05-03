В Европе заявили о приходе к точке невозврата в отношениях с США

Вучич заявил, что отношения США и Европы пришли к точке невозврата

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Informer TV заявил, что отношения США и Европы пришли к точке невозврата.

«Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими», — подчеркнул политик.

Вучич добавил, что Европе необходимо сохранять со Штатами рабочие отношения. Он также назвал серьёзными заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Европы.

Сербский лидер считает, что для экономики и политики его страны не будет ничего хорошего от подобных перемен и усиления международной напряженности.

Ранее Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих, об этом сообщила газета The Wall Street Journal. В Пентагоне пояснили, что решение стало итогом «тщательного анализа дислокации сил» Соединенных Штатов в Европе.