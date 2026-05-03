Экономика
01:15, 3 мая 2026Экономика

Средняя зарплата в девяти отраслях превысила 150 тысяч рублей

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В феврале 2026 года в России зарплату в размере более 150 тысяч рублей получали специалисты девяти отраслей экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Наиболее высокая зарплата оказалась у сотрудников табачных производств — 355 тысяч рублей. Более 200 тысяч получали финансисты и страховщики, а также специалисты в сфере добычи нефти и газа и сотрудники, задействованные в IT. Похожие зарплаты были у работников воздушного и космического транспорта.

Средняя зарплата сотрудников международных организаций составила 182 тысячи рублей в месяц. Специалисты, занятые в добыче металлических руд, получали 168 тысяч, научные работники — 156 тысяч, сотрудники производств нефтепродуктов — 152 тысячи.

Средняя зарплата в стране в феврале составила 103,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты директоров по информационной безопасности доходят до 1,3 миллиона рублей.

