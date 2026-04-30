Названа отрасль с зарплатами более миллиона рублей

Зарплаты директоров по информационной безопасности доходят до 1,3 млн рублей

Зарплата директоров по информационной безопасности (CISO) в московских и петербургских IT-компаниях превышает миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа нескольких сервисов — SuperJob, The Edgers и Positive Education.

Речь идет о максимальном заработке в этой сфере, пишет агентство. В Санкт-Петербурге месячный доход представителей руководящих должностей в сегменте CISO — до 1,2 миллиона рублей, в столице — до 1,3 миллиона рублей. Медианный размер зарплат безопасников в этих же городах почти одинаковый: 500 и 520 тысяч рублей.

Специалистов по этому профилю не хватает: число вакансий выросло в 2025-м на четверть (24 процента). Рост этот происходил на фоне общего снижения спроса на кандидатов в IT, который за тот же период упал на 18 процентов.

Рынок нуждается в директорах, способных связывать киберугрозы с бизнес-задачами, пояснила проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто.

Ранее сообщалось, что в России начали экономить на защите от хакеров. Расходы на эту опцию снизила каждая пятая компания из РФ, писал Forbes со ссылкой на «Инфосистемы Джет». Снизилось и число представителей бизнеса, готовых закладывать больше средств на защиту от киберугроз: с 60 до 49 процентов. Операционную готовность компаний к этим проблемам в исследовании оценивали как слабую.