Над российским регионом сбили десять украинских беспилотников

Анохин: ВКС России сбили десять украинских беспилотников над Смоленской областью

Российские военные сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram.

По его словам, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

«Воздушно-космическими силами (ВКС) России над территорией региона сбиты десять украинских беспилотников», — указал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 2 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 215 дронов самолетного типа над рядом российских регионов.