Над российским регионом сбили десять украинских беспилотников

Российские военные сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram.
«Воздушно-космическими силами (ВКС) России над территорией региона сбиты десять украинских беспилотников», — указал он.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 2 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 215 дронов самолетного типа над рядом российских регионов.