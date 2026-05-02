23:29, 2 мая 2026Россия

Над российским регионом сбили десять украинских беспилотников

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram.

По его словам, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

«Воздушно-космическими силами (ВКС) России над территорией региона сбиты десять украинских беспилотников», — указал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 2 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 215 дронов самолетного типа над рядом российских регионов.

