01:30, 3 мая 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли главный страх Зеленского

«Страна»: Главным страхом Зеленского являются переговоры между США и Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится переговоров между Россией и США. По мнению авторов украинского издания «Страна», диалог между двумя сверхдержавами является главным страхом лидера республики.

«Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти», — сказано в публикации. Журналисты пояснили, что переговоры позволят американскому лидеру Дональду Трампу давить на Киев, чтобы достичь выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, в частности, вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса.

Кроме того, пишет «Страна», Вашингтон может снять санкции с России до того, как конфликт будет завершен, если Украина не пойдет на условия Анкориджа, и в итоге это может привести к нормализации отношений между Россией и США. Отмечается, что Зеленский делает все возможное, чтобы ни один из этих сценариев не воплотился в жизнь.

Ранее стало известно, что Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией.

