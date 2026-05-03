00:35, 3 мая 2026Мир

Евродепутат рассказал о махнувшем рукой Западе после трагедии в Одессе

Марина Совина
Фото: Claudia Greco / Reuters

Европейский депутат Любош Блаха заявил в своем Telegram-канале, что в 2014 году украинцы живьем сожгли в Одессе десятки русских, а Запад махнул рукой.

«Это был один из моментов, когда русские поняли, что абсолютно все равно, какие преступления против них кто-то совершит, Запад всегда будет аплодировать», — написал политик.

Блаха отметил, что это был один из тех моментов, когда в России сделали вывод, что независимо от совершенных против них действий Запад все равно будет это поддерживать, и, по его мнению, именно так они впоследствии и действовали.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в подготовке трагедии в Одессе участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

