Евродепутат Блаха: Украинцы сожгли в Одессе десятки русских, Запад махнул рукой

Европейский депутат Любош Блаха заявил в своем Telegram-канале, что в 2014 году украинцы живьем сожгли в Одессе десятки русских, а Запад махнул рукой.

«Это был один из моментов, когда русские поняли, что абсолютно все равно, какие преступления против них кто-то совершит, Запад всегда будет аплодировать», — написал политик.

Блаха отметил, что это был один из тех моментов, когда в России сделали вывод, что независимо от совершенных против них действий Запад все равно будет это поддерживать, и, по его мнению, именно так они впоследствии и действовали.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в подготовке трагедии в Одессе участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.