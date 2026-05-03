Генконсул рассказал о недружественном отношении к россиянам в Австрии

Россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением, сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал о работе российских общественных организаций в Австрии.

«За последнее десятилетие в отношении обществ соотечественников были зарегистрированы многочисленные случаи недружественного отношения к ним», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что это никак не повлияло на деятельность россиян. Как указал генконсул, они проводят совместные мероприятия: 9 мая, День народного единства, Новый год, Рождество и другие.

Ранее российский политик рассказал, что ситуация с дипломатическими визами в Австрии безобразная.