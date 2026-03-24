Российский дипломат обозначил ситуацию с визами в нейтральной стране Европы одним словом

Ульянов: Ситуация с дипломатическими визами в Австрии безобразная

Ситуация с дипломатическими визами в Австрии безобразная. Подробности обстановки в этой нейтральной стране Европы обозначил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на брифинге, в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Пользуясь случаем, могу сказать, что если раньше австрийцы были действительно очень гостеприимны и демонстрировали собой пример того, как должна вести себя страна, принимающая международные организации, то сейчас это изменилось. Нынешняя политика в области выдачи виз для дипломатического персонала Российской Федерации носит совершенно безобразный характер», — заявил дипломат.

Ульянов уточняет, что теперь люди ждут визы до двух лет, хотя Вена взяла на себя письменное обязательство выдавать визы дипработникам без промедления. В связи с этим, отмечает постпред, он вместе с коллегами запросил встречу с руководством министерства иностранных дел Австрийской республики.

В ходе встречи Михаил Ульянов также заявил, что некоторые австрийские политики, говоря о нейтралитете этой страны, ведут себя неподобающе, в отличие от простых жителей. По его словам, жители Австрии в быту относятся к России и русским прилично, доброжелательно и гостеприимно.