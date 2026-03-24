13:47, 24 марта 2026Мир

Российский дипломат отреагировал на возможный отказ от нейтралитета страны ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Михаил Ульянов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Австрии политики, говоря о нейтралитете этой страны Европейского союза (ЕС), ведут себя неподобающе, в отличие от простых жителей. Об этом рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Политики многие ведут себя неподобающим образом. В том числе это касается разговоров об отказе от нейтралитета», — рассказал дипломат.

Ульянов отметил, что жители Австрии в быту относятся к России и русским прилично, доброжелательно и гостеприимно.

Ранее австрийский независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер в беседе с «Лентой.ру» оценила возможность вступления Австрии в Североатлантический альянс (НАТО). По словам эксперта, австрийское общество по-прежнему воспринимает нейтралитет как позитивное явление.

