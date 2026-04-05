Украинец сбежал от группы военкомов по крыше авто и попал на видео

В Одессе молодой человек сбежал от группы военкомов по крыше автомобиля. Действия украинца попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На представленных кадрах видно, как мужчина на парковке прыгает на крышу машины. Таким способом ему удается отстать от группы военкомов.

До этого сообщалось, что мужчина напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) в Виннице. Позднее агрессора задержали и мобилизовали.

Еще раньше украинские власти пожаловались, что дети на улицах организуют травлю против военнослужащих из-за действий по проведению мобилизации сотрудниками ТЦК.