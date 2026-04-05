06:53, 5 апреля 2026

Украинским военным дали совет развернуться и с оружием в руках пойти на Киев

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Военнопленный М.С. Пищур из 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины выбежал к российским военнослужащим с просьбой сохранить ему жизнь. Он рассказал много любопытных вещей, отметил военный эксперт Борис Рожин, опубликовавший кадры допроса в своем Telegram-канале.

Так, отмечает Рожин, Пищур лукавит, советуя солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернуться и с оружием в руках пойти на Киев. Военнопленный также признался, что считает главу республики Владимира Зеленского клоуном.

«Пищур искренне считает, что для скорейшего окончания конфликта ВСУ должны выйти с оккупированных киевским режимом территорий ДНР, которые "не представляют для Украины ценности"», — продолжил военэксперт.

Также в ходе допроса пленный признал массовые потери в своей бригаде, из-за которых сняли с должности экс-командира В. Шмитько.

Помимо этого, Пищур выразил уверенность, что многие дезертировавшие бойцы сразу идут мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Он и сам записал данные поймавших его военкомов и планирует «поквитаться».

Ранее стало известно, что минометчики ВСУ попали в российский плен, после чего ударили по сослуживцам и уничтожил их позиции.

