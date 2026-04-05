В Махачкале назвали одну из причин разрушения многоэтажного дома после дождей

Мэр Махачкалы Салавов обвинил хаотичную застройку в разрушении многотажки

Одной из основных причин разрушения многоэтажного дома в Махачкале может быть хаотичная застройка. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

Салавов объяснил, что обрушившаяся многоэтажка вблизи русла реки, а также четыре находящихся в зоне потенциального риска дома на улице Айвазовского были возведены на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Хотя жители через суд узаконили свои жилые помещения, дома не были приняты на баланс города как многоквартирные ввиду отсутствия необходимой технической документации, продолжил он.

Сейчас эти многоквартирные дома оцеплены, в них расположено более 100 квартир, отметил глава города. В целях обеспечения безопасности эвакуировали около 300 человек, их разместят в пунктах временного пребывания.

До этого сообщалось о падении многоэтажного дома на улице Газопроводной в Махачкале.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поплывшую в результате дождей многоэтажку на улице Перова могут снести. Он подчеркнул, что если дом возможно удержать, то это постараются сделать, в противном случае власти будут искать новое жилье для тех, кто потеряет квартиру.