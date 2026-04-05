17:46, 5 апреля 2026

В Махачкале назвали одну из причин разрушения многоэтажного дома после дождей

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Джамбулата Салавова

Одной из основных причин разрушения многоэтажного дома в Махачкале может быть хаотичная застройка. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

Салавов объяснил, что обрушившаяся многоэтажка вблизи русла реки, а также четыре находящихся в зоне потенциального риска дома на улице Айвазовского были возведены на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Хотя жители через суд узаконили свои жилые помещения, дома не были приняты на баланс города как многоквартирные ввиду отсутствия необходимой технической документации, продолжил он.

Сейчас эти многоквартирные дома оцеплены, в них расположено более 100 квартир, отметил глава города. В целях обеспечения безопасности эвакуировали около 300 человек, их разместят в пунктах временного пребывания.

До этого сообщалось о падении многоэтажного дома на улице Газопроводной в Махачкале.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поплывшую в результате дождей многоэтажку на улице Перова могут снести. Он подчеркнул, что если дом возможно удержать, то это постараются сделать, в противном случае власти будут искать новое жилье для тех, кто потеряет квартиру.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    Все новости
