16:46, 5 апреля 2026

В Махачкале собрались сносить поплывшую многоэтажку

Глава Дагестана Меликов признал возможность сноса поплывшего в Махачкале дома
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Новости ННТ»

Многоэтажный дом на улице Перова в Махачкале, фундамент которого начал уходить в грунт из-за обильных дождей и подтопления территорий, восстановлению вряд ли подлежит. Об этом после обхода строения в разговоре с эвакуированными жителями рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Видеозапись общения публикует телеканал «Наше национальное телевидение».

«Я посмотрел с той стороны, там под фундаментом пустота», — объяснил губернатор, пообещавший в ближайшее время провести квалифицированную экспертизу.

Он подчеркнул, что если дом возможно удержать, то это постараются сделать, в противном случае власти начнут искать новое жилье для тех, кто потеряет квартиру. Пока вода не уйдет, принято решение не пускать владельцев помещений внутрь, чтобы позднее их сопровождали спасатели.

Ранее сообщалось о падении многоэтажного дома на улице Газопроводной, расположенной по соседству с улицей Перова. Telegram-канал «Махачкала 24» опубликовал фотографию, на которой видно, что здание в конечном итоге съехало по склону и лежит на боку.

В конце марта в Махачкале из-за сильных ливней был введен режим чрезвычайной ситуации. В городе и окрестностях были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень. В выходные дожди возобновились с новой силой, что привело к ухудшению ситуации и новым подтоплениям.

