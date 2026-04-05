American Thinker: Безумного карлика Зеленского превратили в нового Черчилля

Запад использовал мировые кризисы для личного обогащения, но война в Иране нарушила их планы. Об этом пишет American Thinker (США).

«Глобалисты умудрились превратить безумного карлика [Владимира] Зеленского в нового Уинстона Черчилля! Позже они оправдали подрыв "Северных потоков" и позволили титульным европейским лидерам расхаживать на международных саммитах с видом отважных военачальников», — сказано в публикации.

Издание уточнило, что на самом деле упомянутые лидеры лишь «бросали бесправных молодых украинцев в мясорубку». Отмечается, что главной целью европейцев был конфликт, который обогатит инвестиционные портфели. По словам авторов, это подтверждается тем, что «глобалисты из Евросоюза поджали хвосты и сбежали», когда президент США Дональд Трамп «решил поджечь Иран».

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что дальнейшее пребывание украинского президента Владимира Зеленского у власти мешает более широкой политике, которую хочет проводить Трамп. Как указал специалист, эта политика в значительной степени определяется тем, что происходит на Ближнем Востоке.