20:55, 5 апреля 2026Интернет и СМИ

В США Зеленского назвали безумным карликом

American Thinker: Безумного карлика Зеленского превратили в нового Черчилля
Ольга Коровина

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Запад использовал мировые кризисы для личного обогащения, но война в Иране нарушила их планы. Об этом пишет American Thinker (США).

«Глобалисты умудрились превратить безумного карлика [Владимира] Зеленского в нового Уинстона Черчилля! Позже они оправдали подрыв "Северных потоков" и позволили титульным европейским лидерам расхаживать на международных саммитах с видом отважных военачальников», — сказано в публикации.

Издание уточнило, что на самом деле упомянутые лидеры лишь «бросали бесправных молодых украинцев в мясорубку». Отмечается, что главной целью европейцев был конфликт, который обогатит инвестиционные портфели. По словам авторов, это подтверждается тем, что «глобалисты из Евросоюза поджали хвосты и сбежали», когда президент США Дональд Трамп «решил поджечь Иран».

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что дальнейшее пребывание украинского президента Владимира Зеленского у власти мешает более широкой политике, которую хочет проводить Трамп. Как указал специалист, эта политика в значительной степени определяется тем, что происходит на Ближнем Востоке.

